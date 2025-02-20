メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースのオープン戦が日本時間21日からスタートします。そのあと3月18日、19日に日本で開幕戦、カブス対ドジャースの試合が行われます。そして、東京シリーズのユニホームや大会ロゴ入りのフェイスタオルが21日からオンラインショップで先行販売されるなど、準備が着々と進んでいます。ドジャースの開幕投手は山本由伸投手、2戦目は佐々木朗希投手が先発予定になっています。一方、カブスも今永