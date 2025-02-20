救急隊員として出動した住宅から現金10万円を盗んだ疑いで、消防職員の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕された大阪・松原市消防本部の救急隊員、鎌田隼平容疑者（30）は、2024年9月、救急要請を受けて出動した70代の女性の住宅から、現金10万円を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女性の家族や鎌田容疑者が出動した別の住宅の関係者から現金がなくなったという相談があり、捜査を進めていたということです。調