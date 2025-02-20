日本芸術院（野村萬院長）は20日、新しい会員の候補に俳優の倍賞千恵子さんやアニメーション映画監督の富野由悠季さんら15人を決めたと発表した。アニメの分野からの選出は初めて。3月1日付で文部科学相が発令する。中林忠良さん＝日本芸術院提供芸術院は各分野の優れた芸術家を経済的に優遇するための栄誉機関。会員は非常勤の国家公務員で年250万円の会員年金が支給される。任期は終身。定員は120人で今回の15人を含めると計