共感よりも即解決！派陰口を聞いてしまいイライラ。白川さんおすすめの「イラっと」に効く合言葉とは／メンタル強め美女白川さん5（1）私は私、強く、可愛く！メンタル最強の会社員・白川さんは今日も笑顔です！毎日をポジティブに過ごしたい！と思っていても、なかなかうまくいかないもの。仕事でトラブルに見舞われたり、他人から心ない言葉をぶつけられたり…場合によっては、自分で自分のことを責めて暗い気分になってしまうこ