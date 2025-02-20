2月20日公開 マンガ「からかい上手の高木さん」、「マネマネにちにち」などを手掛ける漫画家・山本崇一朗氏のXにて2月20日、イラストが公開された。 公開されたのは「一ノ瀬の友達のお団子の方（おだいばこ）」と題されたイラスト。「マネマネにちにち」の一ノ瀬かりなの友達の片割れの全身が描かれている。 一ノ瀬の友達のお団子の方 （おだいばこ） pic.twitter.com/n2sc7wM