新サンリオラッピングトレインのデザインイメージ京王電鉄は20日、サンリオのキャラクターをデザインしたラッピングトレインをリニューアルすると発表しました。2025年3月10日(月)から運行を開始する予定で、直前の3月8日(土)には若葉台車両基地でお披露目会も行われます。新たなラッピングトレインは、多摩センター親善大使のハローキティをはじめとするサンリオキャラクターたちが京王電鉄の制服を着用したデザインとなっており