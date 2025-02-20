株式会社KADOKAWA(本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛)は、新刊「六角精児の呑み鉄本線・日本旅」を2025年2月20日(木)に発売しました。全国の書店や、AmazonなどECサイトで購入できます。番組の10年の歴史を振り返る六角精児の呑み鉄本線・日本旅(2月20日発売)■書籍情報 書名：六角精児の呑み鉄本線・日本旅定価：1,760円(本体1,600円＋税) 発売日/配信日：2025年2月20日(木)■ご購入は【Amazon】https://a