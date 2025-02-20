“推し活”を応援するトレンドメディア「Fandomplus」では、アニメや漫画、ゲーム、VTuberなどのコンテンツと並び、今や日本が誇る文化として広く認知されているコスプレに注目。イベントリポートやインタビューなど、さまざまな形式で“情熱をもってコスプレに取り組む人”を紹介していく。【写真を見る】レースクイーンとしても活動する今村知可さんが「ストリートファイター」シリーズ：春麗のコスプレを披露本稿では、「ストリ