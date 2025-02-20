クロスキャットはこの日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について売上高を１５６億円から１６１億円（前期比７．８％増）へ、営業利益を１５億８０００万円から１７億５０００万円（同１５．１％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も２８円から３１円（前期２８円）に増額した。 コア事業である金融、官公庁・自治体・公共企業向けの案件が好調に推移し、売上高が計画を上回る見通しとなったため。効率的な販売