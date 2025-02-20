旧村上ファンド系の投資会社シティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が２０日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、共同保有分を含む京浜急行電鉄株の保有割合が５．１１％と新たに５％を超えたことが判明した。 保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」。報告義務発生日は２月１３日。 出所：MINKABU PRESS