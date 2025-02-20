コメの価格高騰が長引く中、岐阜県垂井町で、ふるさと納税の返礼品のコメが寄付した人に届いていないことが分かりました。 【写真を見る】ふるさと納税「コメ」返礼できず…想定以上に申し込みが殺到担当者「寄付金額を上げなかったことが大きな要因」岐阜・垂井町 地元産の複数のブランド米を、ふるさと納税の返礼品としている垂井町は、2種類の定期便に、想定以上の申し込みがあったことで米が足りなくなり、去年12月に申し