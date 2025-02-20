瀬戸内地方は海沿いでは晴れていますが、山地周辺では寒気の影響で雪が降っています。20日夜も岡山県北部では所により雪が降りますが、全体的には晴れる所が多いでしょう。 21日も冬型の気圧配置が続いて、寒気の影響を受ける見込みです。岡山県北部では昼前から断続的に雪が降るでしょう。海沿いは日ざしもありますが、雲の目立つ空模様となりそうです。また、海沿いは21日も風がやや強い見込みです。21日朝の最低気温は内陸でマ