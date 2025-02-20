今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日銀の早期追加利上げ観測を背景とした円買いが続くかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１４９円５０銭～１５１円００銭。 あす２１日に総務省が公表する１月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目される。前年同月比の上昇率は生鮮食品を含む総合指数が４．０％（前月は３．６％）、生鮮食品を除くコア指数は３．１％（同３．０％）と伸びが拡大する見通