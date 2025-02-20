（台北中央社）台湾のヒップホップ界における女性蔑視の問題を巡り、議論が巻き起こっている。シンガーソングライターのホワイト（?te、壊特）は19日、「女性を侮辱する汚い言葉は文化の中に深く根を張っている」とし、ジェンダーの問題についてより多くの議論が行われるよう呼びかけた。最近、動画投稿アプリ「ティックトック」で動画投稿者のヒップホップ曲がヒットを記録。この投稿者が台湾ヒップホップ界を批判したことから、