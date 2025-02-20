韓国の慶尚北道議会が声明を発表し、日本・島根県の「竹島の日を定める条例」の即時撤廃などを強く求めた。【画像】日本が竹島を自国領と認識していなかった証拠？“古地図”が話題第20回「竹島の日」記念式典が2月22日に開催されることを踏まえて発表された声明だ。2月20日、慶尚北道議会はパク・ソンマン議長名義の声明で、歴史的・地理的・国際法的に独島（＝竹島）が明確に韓国の領土であることを証明し、日本の誤った主張に反