【ドスパラってなに？がわかる！ 全店舗制覇の旅・24】オープンから約半年が経過するドスパラ熊本浜線店を切り盛りするのは29歳の河合雄介店長 PCゲームアドバイザー。ゲームのことなら何でも相談にのってくれます。初めてGALLERIAを使ったときの感動が忘れられず、ホテルの正社員から転職して、アルバイトから挑戦しました。店長として第一号店となるドスパラ熊本浜線店を「九州で一番のPCショップにする」という夢を抱きながら、