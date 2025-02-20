日本付近は冬型の気圧配置となっています。 【写真を見る】けさは気象台の観測地点すべてで最低気温が氷点下...あすはふぶくところや雷を伴うところがある見込み（山形） このため県内は厳しい冷え込みとなり、けさは気象台の観測地点すべてで最低気温が氷点下を記録しました。 午前９時頃の山形市です。 冷たい風が吹き、厚手の防寒着を着て歩く人の姿が見られました。 山形地方気象台によりますと日本付近は冬型の気圧配