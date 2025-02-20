■アイラインで目力を強調したメイクが印象的な佐久間大介 【画像】佐久間大介が公開した「Bass Bon」MVオフショット【動画】「Bass Bon」MV 他 Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。ラウールとのユニット曲「Bass Bon」のMVオフショットを公開した。 「Bass Bon」は、Snow Manが2023年5月にリリースした、3rdアルバム『i DO ME』の初回盤B（Blu-ray／DVD）にMV、通常盤（CDのみ）に楽曲が収録されている