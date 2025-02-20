20日の日経225オプション2025年3月限（最終売買日3月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万4690枚だった。うちプットの出来高が1万4571枚と、コールの1万119枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の1558枚（130円高395円）。コールの出来高トップは4万1000円の1315枚（42円安42円）だった。 コールプッ