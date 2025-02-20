20日の日経225オプション2025年4月限（最終売買日4月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2099枚だった。うちプットの出来高が1340枚と、コールの759枚を上回った。プットの出来高トップは3万円の144枚（8円高44円）。コールの出来高トップは3万9500円の96枚（255円安510円）だった。 コールプット 出来高前日