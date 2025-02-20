20日の日経225オプション2025年5月限（最終売買日5月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は63枚だった。コールの合計出来高は14枚。コールの出来高トップは5万1000円の5枚（変わらず3円）だった。プットのの合計出来高は49枚。プットの出来高トップは1万2000円の13枚（7円）だった。 コールプット 出来高前日比