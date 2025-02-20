シンガポール華字メディア・思想中国報は17日、「対中恐怖症はいかにして中国の人工知能（AI）の実力に対する西側諸国の認識をゆがめたのか」とする評論記事を掲載した。著者は米バックネル大学の朱志群（ジュウ・ジーチュン）教授。朱氏は、中国のDeepSeekが世界的に大きな注目を集めた理由は、「それが米中競争の中で中国人によって独自に開発されたAIモデルだったからだ」と指摘。「仮にDeepSeekが日本やドイツで開発されていた