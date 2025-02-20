【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■玉置浩二が竹原ピストルのポエムに曲をつけて完成した「万年補欠の大声援」は、アルバム『玉置浩二の音楽世界 II』のためにレコーディングされた完全新曲！ 玉置浩二が楽曲提供を行った名曲を収録したアルバムの第2弾『玉置浩二の音楽世界 II』が、4月16日に発売されることが決定した。 2024年12月に『玉置浩二の音楽世界』が発売され、改めてメロディメーカーとし