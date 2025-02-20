「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は、24回ぶりに出た（13）と、20回ぶりの（03）、19回ぶりの（21）です。（13）は特濃ケチャップです。最有力は（17）。直近30回で出現が2回しかありません。直近50回でも、出現4回は（24）と並び最少です。次いで、その（24）。月別データからは、（12）を狙います」（ロト探偵・工藤氏）【ロト7 第614回 2/21（金） 予想数字】・01 05 13 14 17 21 32・01 10 12 17 21 22 33・02 03