元TBSアナウンサーでコメンテーター・エッセイストの小島慶子（52）が18日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。ADHD（注意欠陥・多動性障がい）について語った。【写真】海外に移住した小島慶子の生活ぶりに迫る番組ではこの日、日本に300万人以上いると言われている不注意や多動・衝動性を中心とした発達障害の1つである「ADHD」について特集した。小島は30代で不安障がいに。カウ