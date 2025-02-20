俳優・木村拓哉、歌手・工藤静香の長女でフルート奏者・モデルのCocomiが20日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。週刊誌の取材方法への苦言を呈した。【写真】近影！おちゃめなポーズを披露するCocomi車の写真を添えて「週刊誌へクラクション鳴らして振り向かせて写真撮るのは良くないですよー」と呼びかけた。