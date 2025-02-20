テレビ朝日「証言者バラエティアンタウォッチマン！」が１８日に放送された。この日の放送は新企画「芸人沿線」。お笑い賞レースのチャンピオンを多数生み出していると言われるＪＲ中央線沿線の魅力にスポットを当てた。今回は東京・荻窪に住むトム・ブラウンの布川ひろきが街の魅力を伝えた。布川は昨年のＭ−１決勝敗退を振り返り、審査員を務めたアンタッチャブル・柴田英嗣にクレーム。「柴田さんがもっと点数を入れて