美容クリニック「にしたんクリニック」や通信サービス「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社社長・西村誠司氏が２０日、ＴｉｋＴｏｋに動画を投稿。ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」の担当者が亡くなったことについて思い出を語り、「本当に残念。感謝しかない」と悼んだ。西村氏は「ヤクルトスワローズのつば九郎のご担当者さまが亡くなったと聞いて本当に残念です」と沈痛な面持ちで思い出を