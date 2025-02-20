地域活性化に貢献した作品と地域に贈られる「第15回ロケーションジャパン大賞」（雑誌「ロケーションジャパン」選定）の授賞式が20日、東京・渋谷スクランブルスクエアで行われ、昨年の映画興行収入1位（158億円）を記録した劇場版「名探偵コナン100万ドルの五稜星（みちしるべ）」（昨年4月公開）と北海道函館市がグランプリに輝いた。ご当地感・話題性・ロケ地行楽度を基準とし、2023年11月1日から24年10月31日に公開・放