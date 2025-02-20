Image: km5 2023年12月12日の記事を編集して再掲載しています。 2万4200円なのに、このスタイリッシュなモダンデザイン。アリですね。フォトフレームのようなクリアパネルだからCD丸見えだし、CDのジャケットを入れて飾れるCDプレーヤー「Instant Disk Audio-CP2」。CP1と違ってスピーカーも組み込んでおり、本体だけで鳴らせます。聴き惚れられます。