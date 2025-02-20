テレビ東京は２０日、都内の同局で定例社長会見を行い、石川一郎社長が退社報道が出た同局の大江麻理子キャスター（４６）に労いの言葉をかけた。石川社長は「大江君から私も直接、お話を伺った。６月末で退社されることは事実です」と認めた。１４年からは「ワールドビジネスサテライト（ＷＢＳ）」のキャスターを務めたことに触れ「テレビ東京の顔ということで活躍していただきました。今回、お辞めになって少しゆっくりされ