アメリカのヘグセス国防長官が今後5年間にわたって、国防費を大幅に削減する計画の策定を指示したとアメリカメディアが報じました。【映像】米国防長官、計画策定を指示かワシントン・ポストによりますと、関係者の話として、ヘグセス国防長官が19日に国防総省の高官らに対し、今後5年間にわたって国防費を毎年8％削減する計画を24日までに策定するよう指示したということです。トランプ政権が重視するメキシコ国境での軍の