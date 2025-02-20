【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は２０日、自身の罷免の是非を判断する憲法裁判所の弾劾審判の第１０回弁論に出席した。この日の弁論には韓悳洙（ハン・ドクス）首相が証人として出席したが、尹氏は裁判長による出席確認後、弁護団の鄭相明（チョン・サンミョン）弁護士と小声で話し、５分ほどで退廷した。検事総長を務めた鄭氏は、尹氏の検事時代の上司で「メンター（助言者）」とされてきた。尹