【ソウル聯合ニュース】韓国外交部の当局者は２０日、記者団に対し、中国当局が韓国コンテンツの流通を制限する「限韓令」を近く解除する可能性があるとの見方が出ていることについて、「政府は様々な機会に合わせ中国側に両国間の文化コンテンツを含む文化交流の重要性を強調し、交流拡大の必要性を持続的に提起してきた」とし、「文化コンテンツ交流をさらに活性化するための積極的努力を続ける予定」と述べた。中国は米国の最