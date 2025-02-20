高田純次が国民的超人気アイドルとの不思議な縁を明かし、かまいたちを驚かせた。【映像】関係性のある国民的アイドルかまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』。2月19日の放送には、高田純次、岡田圭右（ますだおかだ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）がゲストとして登場した。高田は小学校・中学校時代は「神童」と呼ばれるほ