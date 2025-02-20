「上田の赤い橋」として親しまれている上田電鉄別所線の「千曲川橋梁（きょうりょう）」（全長２２４メートル）について、長野県上田市が実施するネーミングライツ（命名権）のスポンサー探しが難航している。市を横断する千曲川にかかる千曲川橋梁は１９２４年に建設され、現在は市が所有する。２０１９年の台風１９号豪雨災害で被災したことでも知られる。建設１００周年を迎えた昨年８月、命名権の募集に踏み切ったが、当初