倍賞千恵子さん日本芸術院は20日、芸術活動で優れた功績があったとして、俳優の倍賞千恵子さん（83）や建築家の坂茂さん（67）、隈研吾さん（70）、小説家の多和田葉子さん（64）ら計15人を新会員に選んだと発表した。倍賞さんは映画「男はつらいよ」シリーズのさくら役などで知られ受賞多数。坂さんは建築を通じた災害支援にも取り組み、14年に建築界のノーベル賞といわれる米プリツカー賞を受賞した。多和田さんは日本語とド