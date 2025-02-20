日英両政府は、外務・経済担当閣僚による協議枠組み「経済版2プラス2」の初会合を3月7日に東京都内で開催する方向で調整に入った。トランプ米大統領が関税引き上げなど保護主義的な政策を打ち出す中、自由貿易を推進する重要性を確認する。複数の日本政府関係者が20日、明らかにした。日本が経済版2プラス2を設けるのは米国に次いで2カ国目。英国とは、イタリアを加えた3カ国で次期戦闘機の共同開発を進めるなど、安全保障面で