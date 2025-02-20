秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまが「世界青年の船」の参加者と英語で懇談されました。【映像】佳子さまが英語で懇談されている様子佳子さまは20日午前11時ごろ、赤坂御用地で「世界青年の船」に参加している日本やブラジル、ペルーなど合わせて13カ国の男女、28人と面会されました。佳子さまは「世界青年の船」事業の活動や感想などについて英語で質問し、今後、参加者が様々な分野で活躍することを願われていたということです