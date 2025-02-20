グループ名を一時的に、ＮＪＺ（エヌジェイジー）へ「変更宣言」した韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓが１９日、現地で５個の音楽団体から批判声明を受け、メンバーの両親がインスタグラムでコメントを発表した。韓国芸能マネジメント連合、韓国芸能制作社協会、韓国音楽レーベル産業協会、韓国レコード産業協会、韓国音楽コンテンツ協会は、この日「Ｋ−ＰＯＰ産業の健全で持続可能な発展のため、一部の企画会社とア