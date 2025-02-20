（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は以前からの主張を繰り返し、リモートワーカーは仕事が怠慢で、テニスやゴルフに興じていると苦言を呈した。その数時間前には自らもフロリダ州マイアミでゴルフをプレーしていた。トランプ氏は「巨大企業のリーダーの一部がこう言っている。絶対に元に戻すと。自宅で仕事はできない。彼ら（リモートワーカーら）は仕事をしているのではなく、テニスやゴルフをしている。そうでなければ別の仕事をし