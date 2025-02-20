大分県立高校一次入試の願書受け付けが締め切られ、全日制の平均倍率は1.02倍となっています。 【画像をみる】大分県立高校一次入試全校・全学科の出願倍率一覧 大分県立高校一次入試の当初志願状況は、全日制39校で5666人の募集に対し、5784人が志願しています。平均倍率は1.02倍で昨年度より0.02ポイント減少しました。 志願倍率が最も高い学校は、大分豊府が1.6倍、次いで情報科学が1.46倍、大分西が1.39倍となっています