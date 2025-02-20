鳥取県は2月22日、「金の兜」を東京都新橋のアンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」(東京都港区)で展示する。亜麻色縅満天金星兜金の兜は、米国ワシントンで現地時間2月7日(日本時間2月8日未明)に行われた日米首脳会談で、石破茂首相がトランプ米大統領へ「トランプ氏のご家族、とりわけご令孫の健やかな成長に対する願いをこめて」お土産として贈呈されたもの。この金の兜は、石破首相の出身地である鳥取県の老舗人形店「