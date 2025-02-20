コロナ禍のリモートワークで南三陸町へ横浜港大黒埠頭に停泊していた大型客船「ダイヤモンド・プリンセス」で新型コロナウイルスの集団感染が発生したのは、2020年２月のこと。それから翌年にかけて三度、「緊急事態宣言」が発令され、多くの映画やドラマの撮影が中止、または延期となった。コロナ禍からちょうど５年が経ち、今や“コロナ禍の恐怖”は風化するばかり。そんな中で奇しくも、“コロナ禍”について今一度考える機会を