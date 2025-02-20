米アップルは2月19日（現地時間）、新たなスマートフォン「iPhone 16e」を公式発表しました。 ↑けっきょく名称は「iPhone 16e」に   これまで、廉価モデルとして「iPhone SE（第3世代）」を販売してきたアップル。発表前の段階では、本製品はその後継モデルかと見られていましたが、実際のiPhone 16eは「iPhone 16ファミリーのパワフルな新メンバー」として位置付けられているようです。   最大の変化はその価格。iPhon