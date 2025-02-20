明日21日(金)から24日(月)振替休日にかけて日本海側では大雪が続き、全国的に真冬の寒さが続くでしょう。ただ、25日(火)以降は一転、春の陽気を感じられる所が多くなりそうです。花粉の飛散も次第に本格化し、対策が必要となるでしょう。3連休日本海側は大雪全国的に真冬の寒さ日本付近には強い寒気が流れ込んでいて、北日本から西日本の日本海側の地域では大雪となっています。3連休最終日の24日(月)振替休日にかけて、上空15