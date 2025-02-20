【阪神伝説の打点王・今岡真訪 感性のチカラ】#7【読み進める＝第8回】不謹慎だが…4番の金本知憲さんの本塁打を素直に喜べなかった。気持ちが切れてしまうのだ岡田彰布二軍監督は一本筋が通った人だった。野村克也監督就任1年目の1999年キャンプ初日、「全員でミーティングをやるから二軍も（往復1時間離れた一軍）宿舎に来い」と呼び出された際、「二軍はアタマ使うより練習させなアカンのとちゃいますか？」と断固拒否した