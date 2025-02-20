夫婦関係では、お互いに思いやりを持ち合わせることが大切ですが、ときにその大切なことを見落としてしまうことも。今回は、夫婦仲を修復するコツを紹介します。【サポート不足を感じたら】自分が体調を崩しているにもかかわらず、家族からのサポートが感じられないとき、どのように対処すればよいのでしょうか。この場合、状況を詳しく伝えることで、家族に現実を理解してもらいましょう。具体的に手伝ってほしいことをリストアッ