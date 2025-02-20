昨年2月に男の子を出産し、4人の子どものママになった人気モデルのミランダ・カーが、19日までにインスタグラムを更新。全身黒で統一したスレンダーな姿に反響が寄せられた。【写真】ミランダ・カー41歳、スタイル抜群の全身黒コーデミランダは「雪の日」とつづり、2枚の写真を投稿。黒のハイネックのトップスに黒のタイトなレザーパンツを合わせ、黒いファーのハットをかぶりサングラスをかけたスレンダーなスタイルが映える