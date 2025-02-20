19日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）では「ひょうろく人間性最終チェック」を実施した。【予告動画】『水ダウ』発の“モンスター”ひょうろく、長期ドッキリ敢行『水ダウ』出演をきっかけに、CM6本、主演ドラマも決定するなど、プレゼンターを務めるさらば青春の光・森田哲矢も「水曜日が生み出したモンスター」と賛辞（？）を送るほどの活躍ぶりを見せているひょうろく。以前行った“キャラ疑